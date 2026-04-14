20:27, 14 апреля 2026МирЭксклюзив

Спрогнозировано политическое будущее Орбана

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Потерпевший поражение на парламентских выборах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в будущем может вернуться во власть, допустил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Политическое будущее политика эксперт спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

«У Орбана уже был перерыв в руководстве страной в середине нулевых годов. После своего первого премьерского срока он также потерпел поражение. Некоторое время был в парламенте, потом опять вернулся во власть. В общем-то, нельзя исключать такого развития событий, хотя, конечно, ситуация меняется», — отметил Коньков.

В любом случае он был вполне успешным премьером, выбор которого сейчас — вернуться обратно в парламент и продолжать работать уже в оппозиции

Александр Коньковдоцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

13 апреля стало известно, что победу на выборах в венгерский парламент одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Премьер-министр Венгрии, лидер партии «Фидес» Виктор Орбан признал свое поражение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять председателя партии «Тиса» Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что опечален результатом выборов.

    Последние новости

    Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

    «Новая жизнь» утонула в фекалиях

    В Австралии визит принца Гарри с супругой описали фразой «используют страну как банкомат»

    В Госдуме призвали не ждать резкого повышения цен на интернет

    Россиянка подавилась пирожным и потребовала полмиллиона рублей компенсации

    ВСУ заминировали границу с Приднестровьем

    Россиянам подсказали способы справиться с «весенними обострениями»

    Россиянка описала обратное течение на Бали фразой «муж начал уходить под воду»

    Деталь на штанах Диброва привлекла внимание публики после скандала с расстегнутой ширинкой

    Дэниэл Рэдклифф назвал лучший и худший фильмы из франшизы «Гарри Поттер»

    Все новости
