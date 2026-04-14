14:10, 14 апреля 2026Бывший СССР

В Раде рассказали о трехсотлетней борьбе с Россией

Нардеп Камельчук: Украина ведет борьбу с Россией последние 300 лет
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У Украины есть трехсотлетний опыт ведения боевых действий с Россией. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Юрий Камельчук, передает Telegram-канал «Всевидящее Око».

«Украина может защищаться, на самом деле, вечно. У нас есть опыт борьбы с Россией не только последние 12 лет, а последние 300 лет», — заявил нардеп.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин напомнил, что современная Украина была целиком и полностью создана коммунистической Россией после 1917 года.

Глава комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко ранее заявил о готовности Украины вести боевые действия еще десять лет. Он отметил, что главной проблемой Вооруженных сил Украины остается то, что украинские граждане воспринимают службу как «билет в один конец».

В Государственной Думе (ГД) ответили на это высказывание нардепа. Заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев подчеркнул, что депутатов Рады нужно усмирить, ударив ракетой «Кинжал» по зданию украинского парламента.

    Последние новости

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Автора хитов Пугачевой госпитализировали

    Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

    Одна страна договорилась о поставках российских нефти и газа

    Страна НАТО приостановила соглашения с Израилем

    Забивший насмерть пасынка и утопивший его в болоте россиянин сделал заявление

    На экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии

    В Дагестане произошло землетрясение

    Найден неожиданный способ улучшить качество сна

    Москвичей предупредили о скорых ливнях

    Все новости
