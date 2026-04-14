Нардеп Камельчук: Украина ведет борьбу с Россией последние 300 лет

У Украины есть трехсотлетний опыт ведения боевых действий с Россией. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Юрий Камельчук, передает Telegram-канал «Всевидящее Око».

«Украина может защищаться, на самом деле, вечно. У нас есть опыт борьбы с Россией не только последние 12 лет, а последние 300 лет», — заявил нардеп.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин напомнил, что современная Украина была целиком и полностью создана коммунистической Россией после 1917 года.

Глава комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко ранее заявил о готовности Украины вести боевые действия еще десять лет. Он отметил, что главной проблемой Вооруженных сил Украины остается то, что украинские граждане воспринимают службу как «билет в один конец».

В Государственной Думе (ГД) ответили на это высказывание нардепа. Заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев подчеркнул, что депутатов Рады нужно усмирить, ударив ракетой «Кинжал» по зданию украинского парламента.