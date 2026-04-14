Курс доллара к юаню упал до трехлетнего минимума

Юань укрепился к доллару до максимума с марта 2023 года

Курс китайской валюты оказался 14 апреля максимальным более чем за три года, достигнув впервые с 23 марта 2023 года 6,82 юаня за доллар. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, наблюдаемое ослабление американской валюты до многолетних минимумов во многом вызвано ожиданиями, что продолжающиеся невзирая на начавшуюся морскую блокаду ‌иранских портов переговоры Вашингтона и Тегерана «могут в итоге увенчаться успехом». «Прямые переговоры указывают на то, что точка наибольшего геополитического риска, вероятно, пройдена, ​и обе ​стороны хотят избежать ‌наихудшего сценария», — говорится, в частности, в записке швейцарского инвестбанка UBS, которую цитируют журналисты.

Первые лица США после прозвучавших ранее заявлений американского президента Дональда Трампа о нефтяной блокаде высказались вечером в понедельник более конструктивно, что сразу подтолкнуло цены на нефть вниз.

Сам Трамп допустил новый раунд переговоров, отметив, что «другая сторона очень сильно хочет соглашения», а вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме знают о «страданиях американского народа» из-за высоких цен на топливо и именно из-за этого стремятся активно вести переговоры с Ираном.

Тем временем курс доллара в России оказался близок к минимумам за 2026 год, опустившись ниже 75 рублей.