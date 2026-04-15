Бывший боец UFC высказался о возможном поединке с Дзюбой

Бывший боец UFC Ромеро согласился провести поединок с футболистом Артемом Дзюбой

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Йоэль Ромеро высказался о возможном поединке по правилам смешанных единоборств (ММА) с российским футболистом «Акрона» Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Спортсмен отметил, что готов к такому бою. «Я должен его увидеть. Сколько он весит? Как я? Тогда он может подраться со мной», — заявил Ромеро.

Ранее Дзюба порассуждал о шансах победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА. «При моих 100 против его 70 у меня есть шансы с ним в борьбе. И даже в стойке, условно», — заявил футболист.

Ромеро — бывший претендент на пояс чемпиона UFC в среднем весе и титула в Belattor — в полутяжелом. Всего в активе кубинца 16 побед при семи поражениях. До перехода в MMA спортсмен выступал в вольной борьбе на высоком уровне. В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее Ромеро завоевал серебро.