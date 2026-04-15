Бывший министр спорта России осудил запрет Минздрава возвращать пиво на стадионы

Колобков о продаже алкоголя на российских стадионах: Пиво надо разрешать

В России не приняли законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах. Соответствующий запрет осудил бывший министр спорта России Павел Колобков. Об этом он рассказал в интервью RT.

28 марта стало известно, что Министерство здравоохранения РФ заблокировало законопроект о возвращении продажи пива на стадионах. Ведомство расценивает продажу пива как фактор алкоголизации общества.

«Пиво по-любому надо разрешать, на мой взгляд. Считаю, что запрет — это совершенно надуманная история, которая вообще никак не связана с алкоголизацией страны», — сказал Колобков.

Экс-министр спорта вспомнил, что раньше люди на трибунах выпивали и «никто друг другу морду не бил, не хулиганил».

Он озадачился, почему нельзя продавать пиво между таймами: «Что до пива, ну сколько кружек человек способен влить в себя за время перерыва? Так, чтобы из туалета не вылезать? Тогда зачем нужно вообще ходить на стадион? Поэтому я и считаю, что все запреты продиктованы совершенно ложными аргументами».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что не понимает, почему Минздрав выступает против возобновления продаж напитка. «На сегодняшний день тема с возвратом пива на стадионы пока закрыта. Моя энергия уже иссякла», — сказал он.