14:00, 15 апреля 2026

Меган Маркл предложила принцу Гарри переехать

Меган Маркл устала от поездок на машине и захотела переехать поближе к Голливуду
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jonathan Brady / AP

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила принцу Гарри, что им пора съехать из их семейного особняка в Монтесито. Об этом сообщает Metro.

По данным издания, Меган Маркл предложила супругу продать роскошное поместье с девятью спальнями, 16 ванными комнатами, библиотекой, сауной и бассейном, где пара живет с 2020 года. Инсайдер рассказал, что герцогиня «устала от необходимости проводить по четыре часа в день в машине» ради частых поездок в Лос-Анджелес, где проходят встречи и съемки. Кроме того, по словам источника, она чувствует себя отрезанной от круга голливудских селебрити. Особняк в Монтесито, по ее мнению, подходит только для отпуска, а настоящие сделки заключаются в Лос-Анджелесе. Наконец, по слухам, соседи в Монтесито избегают герцогов Сассекских.

Меган якобы хочет переехать поближе к Голливуду — в Брентвуд, Бель-Эйр или даже в Малибу, если Гарри не хочет расставаться с пляжем. Она также рассматривает Калабасас, где живет Крис Дженнер — с ней герцогиня якобы мечтает наладить отношения после инцидента с удалением фото с вечеринки. Однако, по информации источника, семейный бюджет не позволяет содержать два дома, так что паре придется выбирать.

Недавно Netflix прекратил сотрудничество с брендом Меган Маркл As Ever, но сама она заявляет, что компания просто выполнила свою роль, и теперь бизнес готов «стоять на своих ногах».

Ранее в Австралии разразился скандал из-за визита принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Депутат парламента Дэвид Лимбрик обвинил их в желании нажиться на стране за счет граждан. Изначально представители принца утверждали, что его охрана будет оплачиваться из сторонних источников, но полиция штатов Виктория и Новый Южный Уэльс подтвердила, что задействует дополнительные силы для обеспечения общественного порядка.

