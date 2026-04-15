Бывший боец Джефф Монсон рассказал о мечте попасть в Госдуму

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон рассказал о своей мечте. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен отметил, что хотел бы стать депутатом Госдумы. «Буду ли я избираться в Госдуму? Здесь задействованы разные факторы, поэтому я не уверен, возможно это будет сделать в этом избирательном цикле или нет», — заявил Монсон.

В мае 2023-го спортсмен рассказал, что отказался от американского гражданства. Российский паспорт он получил в 2018 году. В 2023-м Монсон был избран в парламент (Курултай) Республики Башкортостан.

Монсон известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях и одной ничьей в смешанных единоборствах.