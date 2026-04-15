Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:17, 15 апреля 2026Спорт

Монсон рассказал о мечте попасть в Госдуму

Бывший боец Джефф Монсон рассказал о мечте попасть в Госдуму
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон рассказал о своей мечте. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен отметил, что хотел бы стать депутатом Госдумы. «Буду ли я избираться в Госдуму? Здесь задействованы разные факторы, поэтому я не уверен, возможно это будет сделать в этом избирательном цикле или нет», — заявил Монсон.

В мае 2023-го спортсмен рассказал, что отказался от американского гражданства. Российский паспорт он получил в 2018 году. В 2023-м Монсон был избран в парламент (Курултай) Республики Башкортостан.

Монсон известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях и одной ничьей в смешанных единоборствах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok