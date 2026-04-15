Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт

Дептранс: Из-за дождя москвичам стоит пользоваться общественным транспортом

В связи с погодной обстановкой москвичам стоит воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. С такой рекомендацией выступили в пресс-службе столичного Дептранса.

Из-за дождя, накрывшего мегаполис, горожанам во избежание опозданий советуют пользоваться общественным транспортом. Маршрут рекомендуется планировать заранее. Если без личного авто не обойтись, водителям на фоне неблагоприятных погодных условий стоит соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию между транспортными средствами.

Дожди обрушились на Москву во вторник, 14 апреля. Осадки в целом умеренные, грозы и ливней, как уверяют синоптики, в столичном регионе не ожидается. По прогнозам специалистов, осадки прекратятся в середине недели и возобновятся на выходных. Кратковременные дожди пройдут в субботу, 18 апреля. Температура при этом останется высокой — до плюс 16 градусов, а столбики термометров в течение всей недели будут держаться на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы.