14:07, 15 апреля 2026

Названо место запуска Украиной дронов по южным регионам России

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют южные регионы России с площадок на ореховском участке запорожского направления. Место запуска беспилотников назвал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с aif.ru.

«То есть они летят как на освобожденную часть Запорожской и Херсонской областей, ДНР, так и на Крым, Краснодарский край и Ростовскую область», — уточнил собеседник издания.

Рогов добавил, что из-под Орехова могут атаковаться и другие российские регионы, включая Волгоградскую область. «Но тут стоит уточнить, что этот регион чаще атакуют с оккупированной территории Херсонской области, из Николаевской и Одесской областей», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о взрывах на юге России. Очевидцы сообщали о работе средств противовоздушной обороны в районе Анапы. В свою очередь, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предупреждал о взрывах в городе Каменск-Шахтинском.

Позже Минобороны России выпустило заявление, отчитавшись об уничтожении в ночь на 15 апреля 85 украинских беспилотников. Атаке ВСУ подверглись Белгородская, Воронежская, Ростовская, Самарская и Саратовская области, а также Республика Крым. Кроме того, дроны сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.

