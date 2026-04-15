Турист в шутку прошелся голышом по курорту Европы и получил срок

Британский турист получил условный срок за прогулку без одежды в Испании

Британский турист получил условный срок и штраф за прогулку голышом по курорту Европы. Об этом пишет портал Newsbook.

Уточняется, что инцидент произошел 13 апреля в испанском городе Исла. 18-летнего гражданина Великобритании Шона Грэма Пурвеса заметили идущим без одежды по улице Сант-Англу. Видеозапись с молодым человеком попала в полицию, после чего его опознали и арестовали. На предварительном слушании британец признал себя виновным.

Адвокат иностранца Мартина Эррера заявила, что ее клиент совершил этот поступок в шутку в конце своего отпуска с друзьями. В тот же день он должен был улететь домой.

В итоге судья назначила ему штраф в размере 100 евро (около 8,9 тысячи рублей) и приговорила к условному сроку. Она подчеркнула, что юноша должен понести ответственность за действия, которые влекут за собой последствия независимо от умысла, стоящего за ними.

Ранее другой мужчина пробежал голышом по популярному туристическому месту Таиланда и встревожил местных жителей. По словам очевидцев, он выглядел так, будто за ним гнались злоумышленники.