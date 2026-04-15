19:03, 15 апреля 2026

Турист в шутку прошелся голышом по курорту Европы и получил срок

Алина Черненко

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom  

Британский турист получил условный срок и штраф за прогулку голышом по курорту Европы. Об этом пишет портал Newsbook.

Уточняется, что инцидент произошел 13 апреля в испанском городе Исла. 18-летнего гражданина Великобритании Шона Грэма Пурвеса заметили идущим без одежды по улице Сант-Англу. Видеозапись с молодым человеком попала в полицию, после чего его опознали и арестовали. На предварительном слушании британец признал себя виновным.

Материалы по теме:
«Клиенты более верны нам, чем своим женам». Как Барселона превратилась в столицу секс-туризма Европы?
«Клиенты более верны нам, чем своим женам». Как Барселона превратилась в столицу секс-туризма Европы?
12 февраля 2026
Направление развивающихся рынков Midea Group возглавил Дмитрий Страшнов
Направление развивающихся рынков Midea Group возглавил Дмитрий Страшнов
19 января 2026

Адвокат иностранца Мартина Эррера заявила, что ее клиент совершил этот поступок в шутку в конце своего отпуска с друзьями. В тот же день он должен был улететь домой.

В итоге судья назначила ему штраф в размере 100 евро (около 8,9 тысячи рублей) и приговорила к условному сроку. Она подчеркнула, что юноша должен понести ответственность за действия, которые влекут за собой последствия независимо от умысла, стоящего за ними.

Ранее другой мужчина пробежал голышом по популярному туристическому месту Таиланда и встревожил местных жителей. По словам очевидцев, он выглядел так, будто за ним гнались злоумышленники.

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    В Госдуме раскритиковали часовую норму для домашних заданий школьников

    Россиян захотели напоить игристым чаем

    Назван способ продлить жизнь смартфону

    В Кремле отказались называть Орбана союзником России

    Ущерб энергетической инфраструктуре Ближнего Востока оценили

    Похудевшая на 40 килограммов российская актриса сделала пластику груди

    Жильцам дырявого дома предложили скинуться на ремонт

    Россиянин похитил из монастыря 400 тысяч рублей

    Буданов высказался о возвращении украинцев в республику

    Все новости
