Боец UFC ответил отказавшемуся считать ММА подходящим спортом для женщин Нурмагомедову

Боец UFC Олейник: Не Нурмагомедов решает, должна ли женщина заниматься MMA

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник ответил отказавшемуся считать смешанные единоборства (ММА) подходящим спортом для женщин бывшему чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Кто ты такой, чтобы решать, что девушка должна делать? Мне самому не нравится, как девочки метелят друг друга. Но неужели я могу решить, что должны делать женщины?» — заявил спортсмен. Он посчитал, что обращение Нурмагомедова неуважительно по отношению к женщинам.

Ранее Нурмагомедов отказался считать смешанные единоборства (MMA) подходящим спортом для женщин. По словам россиянина, ММА — жесткий вид спорта даже для мужчин. Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он выиграл все 29 поединков в карьере и завершил ее в 2020 году.