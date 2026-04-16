15:09, 16 апреля 2026

Тренер Жезуш: Криштиану Роналду стало плохо во время матча, его вырвало
Варвара Кошечкина

Фото: Stringer / Reuters

Португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду вырвало после матча чемпионата Саудовской Аравии по футболу против «Аль-Иттифака». Об этом заявил тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш на пресс-конференции, передает Record.

«В перерыве у него заболел живот. Он настоял на продолжении игры во втором тайме. Когда он вернулся в раздевалку после матча, его вырвало», — поделился он.

Ранее главный тренер сборной Португалии Моуринью назвал команду заурядной без Криштиану Роналду. Он также отметил, что когда португалец на поле, соперник проявляет осторожность. «Без него они вообще не задумываются», — сказал Моуринью.

В феврале Криштиану Роналду получил травму и уехал из Саудовской Аравии лечиться в Испанию. Сообщается, что в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль‑Фейхи» Роналду получил повреждение и был заменен. У футболиста диагностировали травму задней поверхности бедра.

