Оценены шансы «Атлетико» выбить «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов

«Арсенал» назвали фаворитом полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико»

Букмекеры оценили шансы испанского «Атлетико» одержать победу над английским «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики назвали «Арсенал» фаворитом первого матча: победа лондонцев дается с коэффициентом 2,44 (39 процентов), ничья — 3,20 (29 процентов), успех «Атлетико» — 2,90 (32 процента). Проход «Атлетико» в финал оценивается коэффициентом 2,60, вылет мадридцев от «Арсенала» — в 1,50.

Первый матч состоится 29 апреля в 22:00 по московскому времени на стадионе «Атлетико».

Ранее эксперты назвали главного фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/2026 перед стартом четвертьфиналов. Букмекеры посчитали, что лондонский «Арсенал» остается лидером гонки за титул с коэффициентом 3,40.