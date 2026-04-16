Появились новые подробности о состоянии попавшей в реанимацию Тарасовой

Племянник Тарасовой сообщил, что тренер идет на поправку

Алексей Тарасов, племянник заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, сообщил новые подробности о ее состоянии. Его слова приводит ТАСС.

Родственник тренера заявил, что Тарасова идет на поправку. Сроки выписки специалиста не называются.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило о попадании Тарасовой в реанимацию. «Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — говорилось в материале.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.