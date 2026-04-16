Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

Боец UFC Вологдин заявил, что ему нечего делать в России

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марк Вологдин оценил возможность возвращения на родину. Его слова приводит Sport24.

«Долго в России я не могу просидеть, потому что по-любому я приеду: а чего там делать? У меня уже вся жизнь поменялась», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что ему нравится жизнь в России, однако он не был в стране уже четыре года.

Последние годы Вологдин живет в Швеции и США. В ночь на воскресенье, 19 апреля, он проведет бой против американца Джона Кастанеды на турнире UFC в Виннипеге (Канада).

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова объяснила нежелание переезжать за границу. Она заявила, что по ментальности она слишком российский человек. Чиновница отметила, что может дружить с иностранцами, однако жить рядом с ними не хочет.