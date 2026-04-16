Стало известно о скором прекращении огня между Израилем и Ливаном

FT: Скоро будет объявлено прекращение огня между Израилем и Ливаном

Скоро будет объявлено соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, призванное остановить войну Израиля против шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на ливанских чиновников.

По данным газеты, это решение было принято на фоне давления со стороны США, стремящихся снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение первых за 34 года переговоров между Израилем и Ливаном на уровне лидеров в этот четверг, 16 апреля.

Ливанские власти завили, что не в курсе возможных контактов с Израилем, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

26 марта президент России Владимир Путин отметил, что стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, сами не могут спрогнозировать его последствия.