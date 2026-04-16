Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:48, 16 апреля 2026Мир

Стало известно о скором прекращении огня между Израилем и Ливаном

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jihed Abidellaoui / Reuters

Скоро будет объявлено соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, призванное остановить войну Израиля против шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на ливанских чиновников.

По данным газеты, это решение было принято на фоне давления со стороны США, стремящихся снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение первых за 34 года переговоров между Израилем и Ливаном на уровне лидеров в этот четверг, 16 апреля.

Ливанские власти завили, что не в курсе возможных контактов с Израилем, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

26 марта президент России Владимир Путин отметил, что стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, сами не могут спрогнозировать его последствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok