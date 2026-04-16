13:13, 16 апреля 2026

В Иране сравнили закрытие Ормузского пролива с появлением атомной бомбы

FT: Близкий к властям Ирана источник назвал закрытие Ормузского пролива победой
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Закрытие Ормузского пролива для недружественных Ирану судов — безоговорочная стратегическая победа Тегерана. Об этом в интервью газете The Financial Times (FT) рассказал источник, близкий к властям Исламской Республики.

«Это похоже на то, как будто у нас появилась атомная бомба», — сказал собеседник издания, отметив, что закрыть главную торговую артерию Ближнего Востока оказалось «легче, чем ожидалось»,

Он подчеркнул, что Ормузский пролив «ни при каких обстоятельствах» не будет открыт.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале американской блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всему иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

