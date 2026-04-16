08:35, 16 апреля 2026Россия

Жена лично награжденного Путиным Героя России исключила одну версию его загадочной пропажи

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области-Кузбассу

Герой России Алексей Асылханов, загадочно исчезнувший в городе Юрга Кемеровской области больше десяти дней назад, не мог пропасть добровольно. Об этом журналистам издания ТАСС рассказала его супруга Валерия.

«Он сообщил бы мне, он бы так не молчал»,— уточнила Валерия, отвечая на вопрос, мог ли Алексей уехать добровольно и никому не сообщить о своих планах. По словам его жены, большую часть времени пара проводила вместе. Алексей всегда говорил и обсуждал с ней планы, а также никогда не врал.

Вредных привычек у мужчины не было, поэтому такое стечение обстоятельств с таинственным исчезновением удивило всех, передает издание. До этого стало известно, что в день своей пропажи ветеран специальной военной операции (СВО) отправился на работу, однако там его никто не видел. Камеры видеонаблюдения показали, что перед исчезновением мужчина сел в неизвестный автомобиль.

Ранее Валерия, жена Героя России Алексея Асылханова из Кузбасса, заявила, что не получала требований о выкупе. По словам женщины, у ее супруга не было врагов и ему никто не угрожал.

