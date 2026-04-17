Друг рассказал о последней встрече с исчезнувшим почти две недели назад Героем России

АиФ: Друг Асылханова в последний раз видел его на параде 9 мая

Друг 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, загадочно пропавшего в Юрге Кемеровской области почти две недели назад рассказал, что в последний раз видел его на параде 9 мая. Об этом пишет aif.ru.

«Больше я его не видел, потому что призвали в армию. Он спокойный человек, не агрессивный, в темные дела не лез», — подчеркнул собеседник АиФ — Москва.

Что известно о молодом Герое России В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. В 2024 году президент РФ Владимир Путин лично наградил военнослужащего медалью «Золотая Звезда». На счету у Асылханова к тому моменту было минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат. Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале. До попадания в зону боевых действий молодой мужчина работал трактористом в колхозе.

Как выяснило издание, знакомые отзываются об Асылханове исключительно положительно.

Ранее в правительстве Кемеровской области заявили, что подробности розыска ветерана специальной военной операции (СВО) не разглашаются в интересах следствия. Там подчеркнули, что возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся необходимые следственные мероприятия.

Об исчезновении лично награжденного президентом Владимиром Путиным Героя России Асылханова стало известно 6 апреля. Как рассказала супруга участника СВО, 3 апреля около четырех часов дня он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, где проводил уроки мужества, а затем сел в автомобиль к неизвестному. Номер и марка машины до сих пор не установлены. Кроме того, выяснилось, что занятий у мужчины в день исчезновения не было. 14 апреля жена ветерана объявила о беременности.