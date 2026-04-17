Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:42, 17 апреля 2026

Обломки дрона нашли на пляже в одной европейской стране

Postimees: На пляже в Эстонии нашли обломки дрона
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На побережье северной Эстонии найдены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Как сообщили в Полиции безопасности страны (Kaitsepolitseiamet, KAPO), обломки не представляют опасности, передает издание Postimees.

Части дрона обнаружили у деревни Турбунеме, расположенной рядом с поселком Вийнисту, в нескольких километрах от полуострова Кясму. Представитель KAPO Ольга Кивистик уточнила, что в последние дни на побережье уезда Ляэне-Вирумаа было найдено несколько обломков беспилотников, в том числе в Турбунеме.

Обстоятельства появления фрагментов на побережье не уточняются.

25 марта на территории Латвии упал украинский беспилотник. 29 марта аналогичный инцидент произошел в Финляндии.

На фоне этого Telegram-канал Mash сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет украинских БПЛА над своей территорией. При этом в Минобороны Латвии данную информацию опровергли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok