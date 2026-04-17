Обломки дрона нашли на пляже в одной европейской стране

Postimees: На пляже в Эстонии нашли обломки дрона

На побережье северной Эстонии найдены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Как сообщили в Полиции безопасности страны (Kaitsepolitseiamet, KAPO), обломки не представляют опасности, передает издание Postimees.

Части дрона обнаружили у деревни Турбунеме, расположенной рядом с поселком Вийнисту, в нескольких километрах от полуострова Кясму. Представитель KAPO Ольга Кивистик уточнила, что в последние дни на побережье уезда Ляэне-Вирумаа было найдено несколько обломков беспилотников, в том числе в Турбунеме.

Обстоятельства появления фрагментов на побережье не уточняются.

25 марта на территории Латвии упал украинский беспилотник. 29 марта аналогичный инцидент произошел в Финляндии.

На фоне этого Telegram-канал Mash сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет украинских БПЛА над своей территорией. При этом в Минобороны Латвии данную информацию опровергли.

