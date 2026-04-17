09:45, 17 апреля 2026

Смерть сотрудника коммунальной службы связали со взрывом на российском складе пиротехники

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото. Фото: Анна Кабисова / РИА Новости

Взрыв во Владикавказе, при котором не выжил сотрудник коммунальной службы, связали с происшествием на складе пиротехники, произошедшем неделю назад. Об этом пишет Shot в Telegram.

Утром 17 апреля на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка в российском городе во время погрузки мусорных контейнеров произошел взрыв. Сотрудника коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территории, спасти не удалось.

По одной из версий, под видом обычного мусора могли выбросить коробку с остатками продукции и самодельным взрывпакетом. По данным канала, взрыв произошел после того, как рабочий отправил коробку в прессовку.

Shot обратил внимание на то, что от места взрыва до того самого склада — около 100 метров.

Взрыв на складе пиротехники в центре Владикавказа произошел 10 апреля. По последним данным, пострадали 15 человек, еще двоих спасти не удалось. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Троих фигурантов арестовали на два месяца.

