Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:02, 17 апреля 2026Россия

В Думе предупредили помогающие ВСУ страны словами «к ним может прилететь в любую минуту»

Картаполов: По странам, помогающим ВСУ, может прилететь в любую минуту
Никита Абрамов
Никита Абрамов
СюжетМинобороны

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По странам, которые помогают Украине, «может прилететь в любую минуту». Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит Daily Storm.

Ранее Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним.

«Конечно, наша армия может ударить по этим объектам, если будет решение и приказ верховного главнокомандующего. Для этого (Минобороны — прим. «Ленты.ру») и опубликовало список, чтобы эти охламоны понимали: к ним может прилететь в любую минуту», — пояснил Картаполов.

Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо» Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
«Двухсотые поднялись по лестнице в небо»Священники проповедуют о чудесных спасениях на СВО. Что они рассказывают бойцам?
10 октября 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Депутат подчеркнул, что помогающие Вооруженным силам Украины (ВСУ) европейские страны должны быть готовы к любому развитию событий. Также он назвал публикацию Минобороны сигналом для западных государств, за которым могут последовать более резкие методы убеждения.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что решение об ударах «Орешником» по опасным целям в Европе будет принимать верховный главнокомандующий России Владимир Путин и это может произойти в любой момент.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Бабкина помогла Бузовой вернуться в театр

    Ссора россиян из-за крысы закончилась двумя уголовными делами

    Перенесшая инсульт в 24 года медсестра рассказала о симптомах

    Поражение «Арсенала» лишило россиянина 380 тысяч рублей

    «Без этих условий ничего не будет». Мадьяр поставил перед Зеленским вопрос о «Дружбе»

    Посла Мексики вызвали в МИД России из-за удержания россиянки

    Вера Брежнева показала внешность 16-летней дочери

    В России вспомнили о планах Жириновского в случае победы на выборах президента в 2000 году

    Мужчина потерял сознание на рейсе в Израиль и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok