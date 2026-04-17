В Думе предупредили помогающие ВСУ страны словами «к ним может прилететь в любую минуту»

Картаполов: По странам, помогающим ВСУ, может прилететь в любую минуту

По странам, которые помогают Украине, «может прилететь в любую минуту». Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит Daily Storm.

Ранее Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним.

«Конечно, наша армия может ударить по этим объектам, если будет решение и приказ верховного главнокомандующего. Для этого (Минобороны — прим. «Ленты.ру») и опубликовало список, чтобы эти охламоны понимали: к ним может прилететь в любую минуту», — пояснил Картаполов.

Депутат подчеркнул, что помогающие Вооруженным силам Украины (ВСУ) европейские страны должны быть готовы к любому развитию событий. Также он назвал публикацию Минобороны сигналом для западных государств, за которым могут последовать более резкие методы убеждения.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что решение об ударах «Орешником» по опасным целям в Европе будет принимать верховный главнокомандующий России Владимир Путин и это может произойти в любой момент.