Победа «Астон Виллы» лишила игрока 500 тысяч рублей

Игрок поставил на победу «Болоньи» в Лиге Европы и проиграл 500 тысяч рублей

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между английской «Астон Виллой» и итальянской «Болоньей». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Игрок поставил на победу итальянского клуба за коэффициент 6,00, но проиграл. «Астон Вилла» разгромила соперника со счетом 4:0.

Таким образом, английский клуб вышел в полуфинал Лиги Европы. В следующей стадии турнира «Астон Вилла» встретится с «Ноттингем Форест».

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл более 10 миллионов рублей, сделав ставку на матч четвертьфинала Кубка Гагарина между ЦСКА и омским «Авангардом». Игрок поставил 3,9 миллиона рублей на победу армейцев в основное время с коэффициентом 2,60.

