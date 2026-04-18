Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:53, 18 апреля 2026Спорт

Победа «Астон Виллы» лишила игрока 500 тысяч рублей

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Астон Виллы». Фото: Matthew Childs / Reuters

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между английской «Астон Виллой» и итальянской «Болоньей». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Игрок поставил на победу итальянского клуба за коэффициент 6,00, но проиграл. «Астон Вилла» разгромила соперника со счетом 4:0.

Таким образом, английский клуб вышел в полуфинал Лиги Европы. В следующей стадии турнира «Астон Вилла» встретится с «Ноттингем Форест».

Ранее клиент букмекерской конторы выиграл более 10 миллионов рублей, сделав ставку на матч четвертьфинала Кубка Гагарина между ЦСКА и омским «Авангардом». Игрок поставил 3,9 миллиона рублей на победу армейцев в основное время с коэффициентом 2,60.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это больше, чем богохульство». За что Трамп раскритиковал Папу Римского и почему соратники президента сравнили его с Антихристом?

    В России разработали уникальную противодроновую сеть

    В российском городе ликвидирован пожар на территории нефтебазы

    Новые ПДД установят приоритет электровелосипеда и введут запрет

    В Туапсе завершились поиски 14-летней девочки после атаки БПЛА

    В США ответили на российские угрозы Европе

    В Госдуме призвали замораживать скидку на оплату автоштрафов в одном случае

    Победа «Астон Виллы» лишила игрока 500 тысяч рублей

    Иран приоткрыл воздушное пространство

    Стали известны подробности о стрелявшем по полицейским мужчине в Оренбургской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok