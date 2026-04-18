14:57, 18 апреля 2026

Превращение Ленинградской области в прифронтовую зону объяснили

Олег Давыдов
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ленинградская область стала прифронтовой зоной из-за угрозы атаки со стороны стран, входящих в НАТО. Так негласный статус российского региона в интервью News.ru объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Ленобласть находится неподалеку от границы с Финляндией, а также с Латвией и Эстонией. Через эти страны летят беспилотники с территории Украины, когда атакуют наши объекты энергетической инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, нефтепереработки, порты, суда», — сказал Кнутов.

Он добавил, что страны НАТО, по его мнению, «готовятся к конфликту с Россией». Это выражается в том числе в укреплении границ и наращивании численности своих вооруженных сил.

«Сейчас тех ресурсов, которые есть, недостаточно для того, чтобы прикрыть ряд наиболее важных объектов от ударов беспилотной авиации противника, поэтому принято решение о привлечении резервистов», — заключил Кнутов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал ее прифронтовым регионом. Он также сообщил, что в области планируют привлечь резервистов в мобильные огневые группы для защиты от налетов украинских беспилотников.

    Последние новости

    Лавров рассказал о просьбе Зеленского по Донбассу

    Захарова напомнила о победившей при Путине коррозию истории России

    Перестрелка в российском регионе попала на видео

    Названы объемы выпиваемого россиянами кофе

    Контейнеровоз был атакован у берегов Омана

    На Украине поезд с сотнями пассажиров столкнулся с тепловозом

    Появились новые подробности о состоянии Тарасовой

    47-летняя Толкалина показала уши с бриллиантами

    Посетительницу российского солярия оставили без трусов

    В Ингушетии произошла перестрелка с участием призера Олимпийских игр

    Все новости
