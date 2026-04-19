«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании без россиянина Захаряна в составе

«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании, одолев в финале «Атлетико»

«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании без россиянина Арсена Захаряна в составе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале команда из Сан-Себастьяна одолела мадридский «Атлетико» Основное время игры завершилось со счетом 2:2. Счет в матче на первой минуте открыл полузащитник басков Андер Барренечеа. «Атлетико» выровнял положение в середине первого тайма усилиями форварда Адемолы Лукмана. В добавленное к первому тайму время «Реал Сосьедад» снова вышел вперед — пенальти реализовал капитан команды Микель Ойарсабаль. Второй гол «Атлетико» на 83-й минуте забил Хулиан Альварес. Таким образом, выяснение отношений перешло в серию пенальти. Решающий 11-метровый удар реализовал Айен Муньос, «Реал Сосьедад» выиграл в серии со счетом 4:3.

Клуб из Сан-Себастьяна завоевал четвертый Кубок Испании в своей истории. В последний раз баски брали этот трофей в 2021 года — тогда они переиграли своих земляков из «Атлетика» (Бильбао).

Российский полузащитник команды Арсен Захарян не принимал участия в матче. Днем ранее у него случился приступ гастроэнтерита.