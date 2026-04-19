07:30, 19 апреля 2026

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» рассказал о переговорах с Овечкиным

Владелец «Вашингтона»: «Дадим Овечкину столько времени, сколько потребуется»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Jamie Sabau / Getty Images

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал о переговорах по новому контракту с российским капитаном команды Александром Овечкиным. Слова функционера приведены на его странице в социальной сети Х.

«Мы поддержим нашего капитана и дадим столько времени, сколько потребуется, чтобы определиться со своим будущим. Также благодарю «Питтсбург» и лично Сидни Кросби. Его 100-е противостояние с Овечкиным займет место в истории клуба», — написал Леонсис.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь с 14 на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом.

Овечкин в текущем сезоне провел 82 матча, в которых забросил 32 шайбы и сделал столько же результативных передач. К текущему моменту игрок забил 1006 голов в НХЛ, это на десять меньше, чем у обладателя абсолютного рекорда по этому показателю Уэйна Гретцки.

