Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:50, 20 апреля 2026Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Туапсе выросло до двух
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город-порт Туапсе выросло до двух. Об этом написал Telegram-канал оперативного штаба по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки беспилотников повредили остекление в зданиях города, в том числе в начальной школе, детском саду, церкви, музее и многоквартирном доме. Кроме того, в городе была повреждена газовая труба.

Оперштабу стало известно, что в больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением.

Массированная атака украинских дронов на юг России была зафиксирована в ночь на понедельник, 20 апреля. До этого сообщалось об одном пострадавшем и одном не выжившем в результате налета ВСУ на Туапсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на желание Орбана разблокировать кредит ЕС Украине

    Китай резко нарастил поставки пива в Россию

    В заграничных консервах из говядины нашли ДНК свиньи

    Экс-редактору российского информагентства запросили срок за взятку дяде-полицейскому

    В Москве запретили сайт по изготовлению взрывчатки

    Уехавшая в США дочь Машкова пообещала вернуться в Россию

    Жителей российского города попросили не выходить на улицу после удара ВСУ по порту

    Перечислены опасные для использования iPhone

    Похищенную мафиози в Индонезии российскую туристку пообещали вернуть домой

    Число пострадавших при атаке ВСУ на российский город-порт выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok