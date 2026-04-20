Число пострадавших при атаке ВСУ на российский город-порт выросло

Число пострадавших при атаке ВСУ на Туапсе выросло до двух

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город-порт Туапсе выросло до двух. Об этом написал Telegram-канал оперативного штаба по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки беспилотников повредили остекление в зданиях города, в том числе в начальной школе, детском саду, церкви, музее и многоквартирном доме. Кроме того, в городе была повреждена газовая труба.

Оперштабу стало известно, что в больницу из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением.

Массированная атака украинских дронов на юг России была зафиксирована в ночь на понедельник, 20 апреля. До этого сообщалось об одном пострадавшем и одном не выжившем в результате налета ВСУ на Туапсе.