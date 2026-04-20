Экс-замгубернатора российского региона сделала заявление о своей вине из суда

Экс-вице-губернатор Кубани Минькова дала явку с повинной

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова дала явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС.

В суде Минькова признала вину по вменяемым статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Также она заявила, что раскаивается в содеянном.

Минькова была задержана 27 января. По версии следствия, она, занимая должность замгубернатора региона, приобрела пять земельных участков, три дома, четыре квартиры и три нежилых помещения площадью свыше семи тысяч квадратных метров. Организовывать коррупционные схемы она могла с участием членов своей семьи.

