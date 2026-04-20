Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:35, 20 апреля 2026Силовые структуры

Экс-замгубернатора российского региона сделала заявление о своей вине из суда

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова дала явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС.

В суде Минькова признала вину по вменяемым статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Также она заявила, что раскаивается в содеянном.

Минькова была задержана 27 января. По версии следствия, она, занимая должность замгубернатора региона, приобрела пять земельных участков, три дома, четыре квартиры и три нежилых помещения площадью свыше семи тысяч квадратных метров. Организовывать коррупционные схемы она могла с участием членов своей семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok