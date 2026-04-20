21:50, 20 апреля 2026Спорт

Фетисов назвал великое дело для Овечкина

Депутат Фетисов заявил, что побить рекорд Гретцки — великое дело Овечкина
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов объяснил, зачем нападающему «Вашингтон Кэпитлас» Александру Овечкину продолжать карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

Фетисов заявил, что Овечкину необходимо побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. «Это будет великое дело. Поэтому есть смысл закончить на победной ноте», — посчитал он.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом.

Овечкин в текущем сезоне провел 82 матча, в которых забросил 32 шайбы и сделал столько же результативных передач. К текущему моменту игрок забил 1006 голов в НХЛ, это на десять меньше, чем у обладателя абсолютного рекорда по этому показателю Гретцки.

