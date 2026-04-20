21:04, 20 апреля 2026

Мужчина 16 дней выживал в ловушке под землей после обвала

Антонина Черташ
Фото: Sara Farid / Reuters

В Пакистане горнорабочий Абдул Вахаб провел 16 дней под завалами после обвала в шахте. Об этом сообщает Dunya News.

31 марта в районе Пало-Дери, в шахте города Рустам сошел оползень. Вахаб вместе с другими рабочими оказался в ловушке под землей. Он 16 дней выживал под грудами камня и земли, прежде чем спасатели смогли добраться до него. Еще девять мужчин, находившихся в забое, спасти не удалось.

Спасатели продолжали поиски даже после того, как всех остальных заблокированных, кроме Вахаба, уже извлекли. «Все оказавшиеся в ловушке люди были учтены, но один человек все еще считался пропавшим без вести», — рассказал один из спасателей. Упорство сотрудников экстренных служб помогло найти Вахаба живым и спасти ему жизнь. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Материалы по теме:
Недорогие россияне Сколько стоит жизнь человека в РФ и в других странах мира
Недорогие россиянеСколько стоит жизнь человека в РФ и в других странах мира
28 июня 2017
Пленники воды Как пытаются спасти восьмерых горняков из затопленного рудника «Мир» в Якутии
Пленники водыКак пытаются спасти восьмерых горняков из затопленного рудника «Мир» в Якутии
5 августа 2017

Ранее сообщалось, что в Индии женщина выжила после нападения медведя. Из-за ранений она не успела вернуться в деревню до заката, и ей пришлось провести в лесу всю ночь.

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
