Мужчина 16 дней выживал в ловушке под землей после обвала

В Пакистане горнорабочего спасли после 16 дней под завалами из-за оползня

В Пакистане горнорабочий Абдул Вахаб провел 16 дней под завалами после обвала в шахте. Об этом сообщает Dunya News.

31 марта в районе Пало-Дери, в шахте города Рустам сошел оползень. Вахаб вместе с другими рабочими оказался в ловушке под землей. Он 16 дней выживал под грудами камня и земли, прежде чем спасатели смогли добраться до него. Еще девять мужчин, находившихся в забое, спасти не удалось.

Спасатели продолжали поиски даже после того, как всех остальных заблокированных, кроме Вахаба, уже извлекли. «Все оказавшиеся в ловушке люди были учтены, но один человек все еще считался пропавшим без вести», — рассказал один из спасателей. Упорство сотрудников экстренных служб помогло найти Вахаба живым и спасти ему жизнь. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

