Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20 апреля 2026

Названа возможная зарплата Овечкина по новому контракту в НХЛ

AFP Analytics: Зарплата Овечкина в НХЛ может составить 9 миллионов долларов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jamie Sabau / Getty Images

Аналитики назвали возможную зарплату российского нападающего Александра Овечкина в случае продолжения карьеры в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпитлас». Об этом сообщает Sport24.

Консалтинговая компания AFP Analytics предполагает, что идеальный сценарий для обеих сторон — еще один контракт на один сезон с зарплатой порядка 9 миллионов долларов. В случае заключения двухлетнего соглашения зарплата по нему, по их оценкам, может составить примерно 5–6 миллионов долларов в год.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь с 14 на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом.

Овечкин в текущем сезоне провел 82 матча, в которых забросил 32 шайбы и сделал столько же результативных передач. К текущему моменту игрок забил 1006 голов в НХЛ, это на десять меньше, чем у обладателя абсолютного рекорда по этому показателю Уэйна Гретцки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok