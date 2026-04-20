Названа возможная зарплата Овечкина по новому контракту в НХЛ

AFP Analytics: Зарплата Овечкина в НХЛ может составить 9 миллионов долларов

Аналитики назвали возможную зарплату российского нападающего Александра Овечкина в случае продолжения карьеры в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпитлас». Об этом сообщает Sport24.

Консалтинговая компания AFP Analytics предполагает, что идеальный сценарий для обеих сторон — еще один контракт на один сезон с зарплатой порядка 9 миллионов долларов. В случае заключения двухлетнего соглашения зарплата по нему, по их оценкам, может составить примерно 5–6 миллионов долларов в год.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь с 14 на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом.

Овечкин в текущем сезоне провел 82 матча, в которых забросил 32 шайбы и сделал столько же результативных передач. К текущему моменту игрок забил 1006 голов в НХЛ, это на десять меньше, чем у обладателя абсолютного рекорда по этому показателю Уэйна Гретцки.

