Россия
12:00, 20 апреля 2026Россия

Появилось видео с последствиями атаки ВСУ на российский портовый город

Оперштаб Краснодарского края опубликовал кадры последствий атаки ВСУ на Туапсе
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

В сети появилось видео с последствиями атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе. Ролик опубликовал оперштаб Краснодарского края в Telegram.

На кадрах видно здания с посеченными стенами и выбитыми окнами, включая один из местных храмов.

По данным властей, в результате налета в ночь на 20 апреля в портовом городе были повреждены три частных и семь многоквартирных домов, а также четыре социально-значимых объекта и три административных здания. Также повреждения получила газовая труба протяженностью около 15 метров. Глава муниципалитета Сергей Бойко подчеркнул, что ее уже восстановили.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки в морском порту Туапсе произошло возгорание. Жертвой произошедшего стал мужчина. Еще один человек пострадал. Во всех школах курорта отменили занятия.

По данным Минобороны России, в ночь на 20 апреля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 112 беспилотников ВСУ. Дроны уничтожены в Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской и Курской областях, Краснодарском крае, Республике Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

