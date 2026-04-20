19:02, 20 апреля 2026

Раскрыта судьба изнасиловавшего 17-летнего парня на отдыхе в Европе туриста

Изнасиловавшего 17-летнего парня в Англии туриста приговорили к 13 годам тюрьмы
Алина Черненко

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Туриста из Бразилии, изнасиловавшего 17-летнего парня во время отдыха в Европе, приговорили к 13 годам тюремного заключения. Его судьбу раскрыли в полиции графства Сассекс, Англия.

В пятницу, 17 апреля, 38-летний Рафаэль Насименто предстал перед судом за преступление, совершенное в августе 2025 года. В материалах дела говорится, что потерпевший сидел на скамейке на Дайк-роуд, ожидая возобновления работы общественного транспорта. К нему подошел обвиняемый, который во время поездки в Англию остановился в доме неподалеку.

Материалы по теме:
С американской туристкой расправились во время секса, а тело спрятали в чемодане. О преступлении говорит вся Европа
С американской туристкой расправились во время секса, а тело спрятали в чемодане. О преступлении говорит вся Европа
16 ноября 2024
«Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США
«Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США
25 ноября 2025

Насименто завел разговор с юношей и спросил, где он может купить сигареты в это время суток. Тот в ответ предложил свою помощь и отвел бразильца в ближайший магазин. Затем злоумышленник, завоевав доверие молодого человека, пригласил его к себе домой и там надругался над ним.

Бразильца арестовали в тот же день. Ему предъявили обвинения в изнасиловании и понуждении к действиям сексуального характера.

«После вынесения приговора мы хотим отметить мужество и стойкость, проявленные молодым человеком на протяжении всего процесса. Он своевременно сообщил о преступлении, что сыграло решающую роль в быстрой идентификации, обнаружении и задержании опасного преступника», — заявил на суде старший следователь Стив Коббетт.

Правоохранитель добавил, что Насименто находился в Великобритании на отдыхе и должен был вернуться в Бразилию на следующий день после преступления. Если бы его жертва сообщила о случившемся позже, иностранец мог бы покинуть страну до того, как его привлекли к ответственности.

В октябре 2025 года мужчина изнасиловал девочку-подростка в отеле Ирландии. На место оперативно приехала полиция, и подозреваемого арестовали.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Перспективы российского «мини-Панциря» оценили

    Мерц анонсировал революцию в энергоснабжении Германии

    Автомобилистов предупредили о новой мошеннической схеме

    Раскрыта судьба изнасиловавшего 17-летнего парня на отдыхе в Европе туриста

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    Все новости
