В сети распространили фейк о повышении пенсионного возраста

Фейк о повышении пенсионного возраста до 75 лет опровергли

В сети появились сообщения, что член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб якобы предложила увеличить возраст выхода на пенсию до 70 или даже 75 лет. Указывается, что, по словам парламентария, более поздний выход на пенсию может существенно увеличить ее размер. Так, если человек продолжит работать еще десять лет после достижения пенсионного возраста, коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

Первоисточником фейка стала искаженная трактовка интервью Бессараб ТАСС. В нем она действительно объясняла, что граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Депутат пояснила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза. Бессараб добавила, что именно поэтому пенсия по старости назначается только по заявлению гражданина, а не автоматически, как, например, пенсия по инвалидности.

Однако депутат лишь отмечала, что у россиян есть право выйти на пенсию на 10 лет позже, но это никак не является обязательством, и тем более ее слова не содержали предложения повысить пенсионный возраст. Не звучало подобных предложений от нее и позже, как и от других депутатов Госдумы.

То, что «никаких понуждений» к выходу на пенсию в 70-75 лет нет, позднее отметил и председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов. Он подтвердил, что речь шла лишь о констатации наличия такой возможности, а конечное решение зависит от желания пенсионера.

Периодически появляются сообщения о якобы новом повышении пенсионного возраста — иногда они строятся на мнении и оценках ряда экспертов, к примеру, финансового аналитика Дмитрия Трепольского, который счел, что проблема старения населения вкупе с острым кадровым голодом оказывают все большее давление на российский рынок труда, и власти могут прибегнуть к повышению пенсионного возраста.

Однако эти сообщения каждый раз не находят подтверждений и опровергаются. Так, в феврале министр труда и соцзащиты Антон Котяков говорил, что кадровый дефицит в российской экономике не станет причиной для повышения пенсионного возраста. По его словам, несмотря на то что старшее поколение остается «ценнейшим активом» для компаний, главный резерв для рынка труда — это молодежь в возрасте 18-27 лет. К тому же в данный момент пенсионная реформа только завершается, а в новых регионах переходный период продлится до 2032 года.

В 2023 году та же Светлана Бессараб заявила, что в России не планируется очередное повышение возраста выхода на пенсию, так как для этого нет оснований, и возраст выхода на пенсию должен коррелировать со средней продолжительностью жизни.

В России по-прежнему продолжается постепенное повышение пенсионного возраста, начатое в 2019 году, оно завершится в 2028-м. К тому моменту возраст выхода на пенсию достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В текущем, 2026 году на пенсию по возрасту выйдут женщины в возрасте 59 лет (1967 года рождения) и мужчины в возрасте 64 лет (1962 года рождения). Эти изменения касаются страховой пенсии по старости, которую назначают, если достаточно страхового стажа и пенсионных баллов.

В связи с этим говорить о вероятном повышении пенсионного возраста до завершения текущей реформы явно преждевременно.

Публикации в недостоверном виде не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».