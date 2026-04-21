Букмекеры назвали фаворита в матче «Локомотива» и «Зенита»

Аналитики считают «Зенит» фаворитом в выездном матче РПЛ с «Локомотивом»

Букмекеры назвали фаворита в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Зенит». Об этом сообщает Sport24.

Аналитики считают фаворитами петербуржцев. Поставить на их победу можно с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается в 3,45, а на успех «железнодорожников» ставки принимаются с коэффициентом 3,30.

После 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В активе у сине-бело-голубых 55 очков. «Локомотив» идет на третьей позиции, отставая от петербуржцев на семь баллов. Матч между этими коллективами пройдет в Москве 22 апреля, начало в 19:45 мск.

Ранее стало известно, что россиянин выиграл более миллиона рублей на матче РПЛ. Игрок поставил 289 тысяч рублей на ничью в поединке «Пари НН» и московского «Динамо» с коэффициентом 4,00, команды сыграли со счетом 1:1.