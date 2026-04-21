Российские ватерполистки одержали разгромную победу в первом матче после возвращения флага

Российские ватерполистки победили Аргентину в матче второго дивизиона Кубка мира

Женская сборная России по водному поло одержала разгромную победу над национальной командой Аргентины в первом матче после возвращения национального флага и гимна. Об этом сообщается на сайте турнира.

Встреча прошла в рамках второго дивизиона Кубка мира на Мальте. Она завершилась победой россиянок со счетом 33:11. В среду, 22 апреля, российские ватерполистки встретятся с представительницами Германии.

13 апреля бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустило россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.

После этого девять стран Северной Европы выступили против этого решения. Несогласие было официально доведено до European Aquatics, однако устав европейской федерации делает постановления World Aquatics обязательными для всех членов.

