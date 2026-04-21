Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:00, 21 апреля 2026

Российские ватерполистки одержали разгромную победу в первом матче после возвращения флага

Российские ватерполистки победили Аргентину в матче второго дивизиона Кубка мира
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Женская сборная России по водному поло одержала разгромную победу над национальной командой Аргентины в первом матче после возвращения национального флага и гимна. Об этом сообщается на сайте турнира.

Встреча прошла в рамках второго дивизиона Кубка мира на Мальте. Она завершилась победой россиянок со счетом 33:11. В среду, 22 апреля, российские ватерполистки встретятся с представительницами Германии.

13 апреля бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустило россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.

После этого девять стран Северной Европы выступили против этого решения. Несогласие было официально доведено до European Aquatics, однако устав европейской федерации делает постановления World Aquatics обязательными для всех членов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok