Тренера Талалаева выписали из больницы после операции на ЖКТ

Главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева выписали из больницы после операции на желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

«Соскучился по вам, не знаю уж, как вы по мне. Молодцы, хорошие игры сыграли. Забиваем много, пропускаем тоже достаточно, надо изменить это. Сейчас спокойно готовимся к "Ахмату"», — сказал Талалаев команде.

«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе калининградцев 45 очков в 25 матчах.

Талалаеву провели операцию 11 апреля, ему вырезали 20 сантиметров кишечника. Хирургическое вмешательство было вызвано давними проблемами наставника калининградцев с желудочно-кишечным трактом. В последнее время Талалаев не употреблял алкоголь, мало ел и сидел на диете.

Также тренер пропустил четыре последних матча калининградцев в РПЛ из-за дисквалификации. Его наказали за то, что он выбил мяч на трибуны и поучаствовал в потасовке, случившейся в конце домашней встречи «Балтики» с ЦСКА (1:0). Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.