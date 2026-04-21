Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:33, 21 апреля 2026

Тренера Талалаева выписали из больницы после операции

Тренера Талалаева выписали из больницы после операции на ЖКТ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева выписали из больницы после операции на желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

«Соскучился по вам, не знаю уж, как вы по мне. Молодцы, хорошие игры сыграли. Забиваем много, пропускаем тоже достаточно, надо изменить это. Сейчас спокойно готовимся к "Ахмату"», — сказал Талалаев команде.

«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе калининградцев 45 очков в 25 матчах.

Талалаеву провели операцию 11 апреля, ему вырезали 20 сантиметров кишечника. Хирургическое вмешательство было вызвано давними проблемами наставника калининградцев с желудочно-кишечным трактом. В последнее время Талалаев не употреблял алкоголь, мало ел и сидел на диете.

Также тренер пропустил четыре последних матча калининградцев в РПЛ из-за дисквалификации. Его наказали за то, что он выбил мяч на трибуны и поучаствовал в потасовке, случившейся в конце домашней встречи «Балтики» с ЦСКА (1:0). Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok