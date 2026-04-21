Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:06, 21 апреля 2026Спорт

В Иране назвали условие участия сборной страны на ЧМ-2026

Владислав Уткин
Иранские футболисты перед матчем отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 . Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Иране назвали условие участие сборной страны на ЧМ-2026. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim.

«Если будет обеспечена безопасность игроков национальной сборной в США, мы поедем на чемпионат мира. Но решение об участии будет приниматься правительством и Высшим советом национальной безопасности Ирана», — заявил министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали.

16 марта президент Иранской федерации футбола Мехди Тадж заявил о бойкоте США, однако исключил отказ от участия в чемпионате мира. Также он заявил, что обсуждается перенос матчей иранской команды в Мексику. Затем в Международной федерации футбола (ФИФА) отказались от этой идеи. В начале марта Доньямали подчеркнул, что нет условий, позволяющих сборной страны участвовать в чемпионате мира 2026 года. Причиной он назвал атаку США на бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией: два матча в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok