В Иране назвали условие участия сборной страны на ЧМ-2026

Сборная Ирана сыграет на ЧМ-2026 при условии обеспечения безопасности игроков

В Иране назвали условие участие сборной страны на ЧМ-2026. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim.

«Если будет обеспечена безопасность игроков национальной сборной в США, мы поедем на чемпионат мира. Но решение об участии будет приниматься правительством и Высшим советом национальной безопасности Ирана», — заявил министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали.

16 марта президент Иранской федерации футбола Мехди Тадж заявил о бойкоте США, однако исключил отказ от участия в чемпионате мира. Также он заявил, что обсуждается перенос матчей иранской команды в Мексику. Затем в Международной федерации футбола (ФИФА) отказались от этой идеи. В начале марта Доньямали подчеркнул, что нет условий, позволяющих сборной страны участвовать в чемпионате мира 2026 года. Причиной он назвал атаку США на бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией: два матча в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.