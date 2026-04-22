Освобожденный из плена геолог ответил на вопрос о возвращении на Украину

Вернувшийся из плена геолог Юров заявил, что пока не собирается ехать на Украину

Освобожденный из плена в Мали геологоразведчик Юрий Юров заявил, что пока не собирается возвращаться на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет. Пока нет. Пока ничего не закончится. У нас все здесь, мои родители здесь, жены родители тоже здесь», — высказался геолог. Он рассказал, что родился в России, как и его супруга. «Так в жизни получилось, что мы осели в Одессе», — пояснил Юров.

Геологоразведчик также поведал, что его полгода держали на цепях и морили голодом. Юров уточнил, что работал с коллегой на российскую компанию.

Ранее сообщалось, что «Африканский корпус» освободил в Мали захваченных в июле 2024 года террористами в Нигере гражданина РФ Олега Грету и гражданина Украины Юрия Юрова. Они были доставлены самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву для лечения и реабилитации.