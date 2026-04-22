Россиянин поставил на матч второй испанской лиги и выиграл более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Betonemobile.

Успех игроку принес матч «Реал Авила» — «Гимнастик Сеговиана». Он поставил на победу хозяев с коэффициентом 2,23. Эта ставка была составной частью экспресса из семи событий с общим коэффициентом 417,66.

«Реал Авила» забила победный гол на последней минуте основного времени и выиграла со счетом 2:1. Ее успех помог россиянину превратить 50 тысяч в 20 миллионов 883 тысячи 360 рублей.

Ранее клиент БК выиграл более десяти миллионов рублей, поставив три миллиона рублей на ничью в матче Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом». Команды сыграли со счетом 1:1.