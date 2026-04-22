Россиянка рассказала подробности о моменте атаки гигантских дронов ВСУ на многоэтажку

Жительница Сызрани рассказала, что спецслужбы быстро отреагировали на атаку ВСУ

Жительница Сызрани раскрыла подробности о моменте атаки гигантских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажный дом. По ее словам, спецслужбы быстро отреагировали на происшествие, передает РИА Новости.

Россиянка живет в соседнем с поврежденным в результате атаки беспилотников доме. Она рассказала, что слышала пролет дронов над районом города.

«Потом задремала, проснулась от хлопка, дом дрогнул. Пошла на другую сторону посмотреть, а там уже МЧС, куча машин приехали. Очень быстро отреагировали», — вспомнила собеседница агентства, добавив, что жильцов оперативно эвакуировали.

Женщина описала последствия атаки ВСУ: на пятом этаже дома сгорел балкон, фасад дома почернел от копоти до восьмого этажа, оказались выбиты окна, а рядом со зданием воспламенились два автомобиля.

Дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области в ночь на 22 апреля. Сообщалось, что из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома, а также пострадала еще одна многоэтажка.

По последним данным, пострадали 12 человек. Кроме того, не удалось спасти женщину и ребенка, их достали из-под завалов.