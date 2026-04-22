12:29, 22 апреля 2026

Россиянка рассказала подробности о моменте атаки гигантских дронов ВСУ на многоэтажку

Елена Торубарова
Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Жительница Сызрани раскрыла подробности о моменте атаки гигантских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажный дом. По ее словам, спецслужбы быстро отреагировали на происшествие, передает РИА Новости.

Россиянка живет в соседнем с поврежденным в результате атаки беспилотников доме. Она рассказала, что слышала пролет дронов над районом города.

«Потом задремала, проснулась от хлопка, дом дрогнул. Пошла на другую сторону посмотреть, а там уже МЧС, куча машин приехали. Очень быстро отреагировали», — вспомнила собеседница агентства, добавив, что жильцов оперативно эвакуировали.

Женщина описала последствия атаки ВСУ: на пятом этаже дома сгорел балкон, фасад дома почернел от копоти до восьмого этажа, оказались выбиты окна, а рядом со зданием воспламенились два автомобиля.

Дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области в ночь на 22 апреля. Сообщалось, что из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома, а также пострадала еще одна многоэтажка.

По последним данным, пострадали 12 человек. Кроме того, не удалось спасти женщину и ребенка, их достали из-под завалов.

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Рост военного бюджета США оправдали риском экономической депрессии

    Автомобилистам дали совет по вождению при заморозках на летних покрышках

    У водителей в России предложили отбирать машины

    В России предупредили о катастрофическом уроне от вступления Армении в Евросоюз

    Лавров назвал организатора конфликта на Ближнем Востоке

    Ущерб космическому центру России оценили на 400 миллионов рублей

    Раскрыта судьба выживших в горах Бурятии туристов

    Дмитриев сделал заявление об ослаблении поддержки Украины со стороны ЕС

    Ввоз автомобилей с пробегом в Россию резко вырос

    Все новости
