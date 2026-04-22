Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:33, 22 апреля 2026Экономика

ЦБ заметно повысил курс доллара

Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Руководство Центробанка (ЦБ) заметно повысил официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 23 апреля, составят примерно 75 рублей. Для сравнения, в среду, 22 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 74,59 рубля. Таким образом, котировки мировой резервной валюты повысили почти на 40 копеек.

Несмотря на это, рубль остается излишне крепким, что не несет особой пользы российской экономике, отмечал глава ВТБ Андрей Костин. При нынешнем раскладе сил в валютной паре, пояснял он, отечественные экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет — поступлений с продаж энергоресурсов. Последняя проблема особенно актуальна с учетом стремительного роста дефицита госказны.

Более оптимальным вариантом для российской экономики стал бы коридор 90-100 рублей за доллар, пояснял Костин. Однако для этого сейчас нет весомых предпосылок. Укреплению рубля способствует ряд факторов, включая рост цен на нефть, снижение импорта и слабый спрос на валюту на внутреннем рынке. Кроме того, на подобную динамику влияет жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, резюмировал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok