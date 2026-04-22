ЦБ заметно повысил курс доллара

ЦБ повысил официальный курс доллара в России примерно до 75 рублей

Руководство Центробанка (ЦБ) заметно повысил официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 23 апреля, составят примерно 75 рублей. Для сравнения, в среду, 22 числа, официальный курс доллара в России находился на уровне 74,59 рубля. Таким образом, котировки мировой резервной валюты повысили почти на 40 копеек.

Несмотря на это, рубль остается излишне крепким, что не несет особой пользы российской экономике, отмечал глава ВТБ Андрей Костин. При нынешнем раскладе сил в валютной паре, пояснял он, отечественные экспортеры недополучают часть выручки, а федеральный бюджет — поступлений с продаж энергоресурсов. Последняя проблема особенно актуальна с учетом стремительного роста дефицита госказны.

Более оптимальным вариантом для российской экономики стал бы коридор 90-100 рублей за доллар, пояснял Костин. Однако для этого сейчас нет весомых предпосылок. Укреплению рубля способствует ряд факторов, включая рост цен на нефть, снижение импорта и слабый спрос на валюту на внутреннем рынке. Кроме того, на подобную динамику влияет жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, резюмировал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.