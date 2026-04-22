11:07, 22 апреля 2026

Водитель автобуса прокатил любовницу на коленях и попал в тюрьму вместе с ней

В Малайзии водитель автобуса прокатил девушку на коленях и попал в тюрьму на год
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @nor.fazzlan

В Малайзии водитель автобуса, который посадил себе на колени юную любовницу во время движения, попал в тюрьму вместе с ней. Об этом сообщает Mothership.

Скандал разразился после того, как в сеть попали короткие видео с видеорегистратора, установленного в кабине автобуса, двигавшегося по шоссе «Север — Юг» 12 апреля. В роликах, снятых 12 апреля, видно, что на коленях у водителя сидит девушка. На одном видео она держит руль автобуса, на другом машина опасно выезжает на встречную полосу. Также выяснилось, что девушка оскорбляла 44-летнюю пассажирку автобуса, которая возмутилась происходящим.

В ходе расследования выяснилось, что автобусом управлял 36-летний Ариф Фахми Абд Салам, а на коленях он прокатил 21-летнюю Нур Адилу Наджву Ильхам Амирруллу. Также оказалось, что мужчина женат, а девушка — его любовница. Оба виновника скандала просили о снисхождении, настаивая на том, что это было их первое правонарушение.

«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
В итоге Салама приговорили к году тюрьмы и штрафу в пять тысяч ринггитов (95 тысяч рублей) за опасное вождение. Амиррулла получила шесть месяцев тюрьмы и такой же штраф. Обоих лишили водительских прав на пять лет. Если они не выплатят штрафы, сроки будут увеличены на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Великобритании водитель автобуса поймал обокравшего пассажирку вора и лишился работы. Его поведение сочли грубым нарушением трудовой дисциплины.

