Водитель автобуса прокатил любовницу на коленях и попал в тюрьму вместе с ней

В Малайзии водитель автобуса, который посадил себе на колени юную любовницу во время движения, попал в тюрьму вместе с ней. Об этом сообщает Mothership.

Скандал разразился после того, как в сеть попали короткие видео с видеорегистратора, установленного в кабине автобуса, двигавшегося по шоссе «Север — Юг» 12 апреля. В роликах, снятых 12 апреля, видно, что на коленях у водителя сидит девушка. На одном видео она держит руль автобуса, на другом машина опасно выезжает на встречную полосу. Также выяснилось, что девушка оскорбляла 44-летнюю пассажирку автобуса, которая возмутилась происходящим.

В ходе расследования выяснилось, что автобусом управлял 36-летний Ариф Фахми Абд Салам, а на коленях он прокатил 21-летнюю Нур Адилу Наджву Ильхам Амирруллу. Также оказалось, что мужчина женат, а девушка — его любовница. Оба виновника скандала просили о снисхождении, настаивая на том, что это было их первое правонарушение.

В итоге Салама приговорили к году тюрьмы и штрафу в пять тысяч ринггитов (95 тысяч рублей) за опасное вождение. Амиррулла получила шесть месяцев тюрьмы и такой же штраф. Обоих лишили водительских прав на пять лет. Если они не выплатят штрафы, сроки будут увеличены на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Великобритании водитель автобуса поймал обокравшего пассажирку вора и лишился работы. Его поведение сочли грубым нарушением трудовой дисциплины.