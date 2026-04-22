Жители российского города описали увиденное в момент атаки гигантских дронов ВСУ

Жители Сызрани видели в момент атаки дронов ВСУ оранжевые вспышки в небе

Жители Сызрани видели в момент атаки гигантских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оранжевые вспышки в небе и слышали звуки взрывов. Налет беспилотников россияне описали в беседе с РИА Новости.

Россиянка, дом которой расположен в другой части города — в 10 километрах от поврежденного ударом беспилотника дома, рассказала, что слышала выстрелы и хлопки, а небо озарили оранжевые вспышки. «На черном небе хорошо все отражается, такое световое пятно. Примерно в четыре утра», — отметила собеседница агентства.

Житель находящегося в 100 метрах от места происшествия дома вспомнил, что его разбудил звук взрыва. «Выглянул в окно, увидел пожар и выбитые стекла в соседнем доме», — сказал он, добавив, что его дом также получил повреждения — побиты окна, в том числе в его спальне.

О том, что дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области, стало известно 22 апреля. Сообщалось, что из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома, а также пострадала еще одна многоэтажка.

По последним данным, пострадали 12 человек. Кроме того, не удалось спасти женщину и ребенка, их достали из-под завалов.