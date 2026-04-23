16:48, 23 апреля 2026

Букмекеры предсказали выход «Колорадо» и «Каролины» в финал Кубка Стэнли
Владислав Уткин

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Букмекеры предрекли участие российских хоккеистов в финале Кубка Стэнли. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры предсказали выход «Колорадо Эвеланш» и «Каролина Харрикейнз» в финал Кубка Стэнли. За «Колорадо» играет российский нападающий Валерий Ничушкин, а в составе «Каролины» выступают вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, а также нападающий Андрей Свечников.

На выход «Колорадо» в финал букмекеры дают коэффициент 2,55. «Каролина», по их мнению, является следующим наиболее вероятным претендентом на попадание в решающую серию сезона. На их выход можно поставить с коэффициентом 2,75.

