Экс-капитан «Зенита» поделился прогнозом на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар»

Экс-капитан «Зенита» Радимов предрек победу «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился прогнозом на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Краснодар». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

«Я думаю, будет чистая победа "Спартака". Дома красно-белые обыграют "Краснодар" с его короткой скамейкой», — сказал Радимов.

Также известный в прошлом футболист поделился своими ожиданиями насчет результативности матча. «Обе команды забьют в первом тайме. Они начнут без раскачки и сразу пойдут вперед. "Спартаку" играется комфортно, а "Краснодару" нужно выигрывать. Поэтому первую половину начнут с взаимных атак, и голы будут и в те, и в другие ворота», — заявил Радимов.

Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2,40. На исход «Обе забьют» букмекеры дают котировку 4,30.

Ранее россиянин выиграл 12,6 миллиона рублей, поставив на ничью в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Команды сыграли со счетом 0:0.