Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:32, 23 апреля 2026Спорт

Экс-капитан «Зенита» поделился прогнозом на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар»

Владислав Уткин
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился прогнозом на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Краснодар». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

«Я думаю, будет чистая победа "Спартака". Дома красно-белые обыграют "Краснодар" с его короткой скамейкой», — сказал Радимов.

Также известный в прошлом футболист поделился своими ожиданиями насчет результативности матча. «Обе команды забьют в первом тайме. Они начнут без раскачки и сразу пойдут вперед. "Спартаку" играется комфортно, а "Краснодару" нужно выигрывать. Поэтому первую половину начнут с взаимных атак, и голы будут и в те, и в другие ворота», — заявил Радимов.

Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2,40. На исход «Обе забьют» букмекеры дают котировку 4,30.

Ранее россиянин выиграл 12,6 миллиона рублей, поставив на ничью в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Команды сыграли со счетом 0:0.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    Семенович призвала женщин не мешать общению ребенка с отцом

    Стали известны неприятные детали увольнения министра ВМС США

    В России запустили завод по выпуску автомобильных двигателей

    Названа вызывающая у россиян недовольство проблема в системе ЖКХ

    Названы самые распространенные болезни россиян в отпуске

    Главнокомандующий ВСУ обратился к королю Великобритании

    Десятилетий мальчик пять раз попал в Книгу рекордов России

    Военный описал украинских операторов БПЛА цитатой из фильма «Антикиллер»

    В России отреагировали на визит принца Гарри на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok