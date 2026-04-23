Гол россиянина не спас «Питтсбург» от поражения в матче плей-офф НХЛ

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче плей-офф НХЛ

Гол россиянина Евгения Малкина не спас «Питтсбург Пингвинз» от поражения в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Пингвины» проиграли «летчикам» со счетом 2:5. 39-летний Малкин открыл счет в матче на пятой минуте.

Таким образом, счет в серии первого раунда Кубка Стэнли стал 3-0 в пользу «Филадельфии». Следующий матч между этими командами пройдет 26 апреля.

Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в стартовом матче серии с «Флайерз». Тогда его команда проиграла со счетом 2:3.