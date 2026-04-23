15:44, 23 апреля 2026

Клубы РПЛ потратили более семи миллиардов рублей на детские академии

Клубы РПЛ потратили 7,4 миллиарда рублей на детские академии в 2025 году
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) потратили более семи миллиардов рублей на детские академии. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что в 2025 году клубы выделили на академии 7,4 миллиарда. Это в 2,5 раза больше, чем в 2020-м, когда было потрачено 2,9 миллиарда.

Больше всего в развитие юных футболистов вкладываются «Краснодар» (1,6 миллиарда), «Зенит» и московское «Динамо» (по 1,2 миллиарда). Меньше всех остальных клубов тратят «Ахмат» (30 миллионов), «Балтика» (59 миллионов) и «Оренбург» (107 миллионов).

Ранее стало известно, что «Зенит» получил более миллиарда рублей прибыли за 2025 год. В сравнении с 2024-м этот показатель вырос более чем в пять раз.

