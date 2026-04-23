20:34, 23 апреля 2026Экономика

Нобелевский лауреат по экономике предупредил о скатывании мира к полному хаосу

Нобелевский лауреат Аджемоглу заявил о резком росте неравенства из-за ИИ
Дмитрий Воронин

Фото: Pontus Lundahl / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Массовое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) ведет мир не к демократизации, а к резкому росту неравенства, считает нобелевский лауреат Дарон Аджемоглу, который считает, что ИИ «почти наверняка» увеличит дистанцию между трудом и капиталом. Происходящее, предупредил экономист, «готовит нас к полному хаосу». Его слова, иллюстрируя свои данные о том, что внедрение новых технологий в значительной степени сосредоточено среди высокооплачиваемых сотрудников, приводит Financial Times (FT).

«Реальность такова, что для использования моделей требуется определенный уровень образования, навыки абстрактного и количественного анализа, знакомство с компьютерами и программированием», — отметил Аджемоглу. FT на фоне этого пишет, что более 60 процентов хорошо зарабатывающих респондентов в США и Великобритании используют ИИ ежедневно, в то время как среди не столь состоятельных работников это делают только 16 процентов.

Тем временем безработица, особенно среди молодых специалистов, растет под влиянием конкуренции с искусственным интеллектом. В частности, такие данные фиксируются на китайском, крупнейшем в мире, рынке труда.

Ранее другие аналитики выяснили, что надежды офисных сотрудников на увеличение количества свободного времени благодаря успешному внедрению инструментов ИИ оказались напрасными, поскольку эффективность работы в таких случаях повышается только вместе с уровнями загрузки и вовлеченности персонала, когда высвобождаемые ресурсы «немедленно перебрасываются на другие задачи».

