Новые антироссийские санкции ЕС назвали ритуальным действом

Эксперт Табах: Новые санкции стали ритуальным действом с минимумом последствий

Принятый Евросоюзом 20-й пакет антироссийских санкций ЕС пока выглядит как «ритуальное действо с минимумом реальных последствий». Об этом главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил агентству ТАСС.

По словам специалиста, в существенной части новые ограничения повторяют введенные ранее. «Самое интересное в нем — отсрочка отказа от покупок российской нефти», — сказал Табах.

Как стало известно 23 апреля, в новый список ограничений ЕС, насчитывающий 120 пунктов, включили запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 НПЗ из России и 16 зарубежных компаний.

В то же время Брюссель не только не ввел нефтяное эмбарго, но и отказался от ранее планировавшегося запрета на транспортировку российской нефти. Не попали под санкции и поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ.

